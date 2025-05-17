Антипкин Михаил Сергеевич о трансформации ритейла при помощи ИИ Татьяна СоломонРитейл или розничная торговля — это один из ключевых секторов экономики, играющий важную роль в удовлетворении потребностей конечных пользователей.
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