Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в украинском Вышгороде

Прихожане УПЦ прогнали раскольников, пытавшихся захватить храм в Киевской областиСторонники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) выгнали раскольников Православной церкви Украины (ПЦУ), которые намеревались захватить храм в городе Вышгороде Киевской области, сообщил украинский телеканал «Первый казацкий» .
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