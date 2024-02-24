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Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в украинском Вышгороде

Сторонники УПЦ выгнали раскольников из захваченного храма в украинском Вышгороде

Прихожане УПЦ прогнали раскольников, пытавшихся захватить храм в Киевской областиСторонники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) выгнали раскольников Православной церкви Украины (ПЦУ), которые намеревались захватить храм в городе Вышгороде Киевской области, сообщил украинский телеканал «Первый казацкий» .

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