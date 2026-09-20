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МОСИНФОРМ

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Строительство семи домов для реализации программы реновации завершили в августе в столице

Строительство семи домов для реализации программы реновации завершили в августе в столице

В августе 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации.

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