Украинский солдат в каске с символикой СС, который пренебрегал пенсионером на outskirts Суджи в Курской области, оказался 38-летним Василием Данилюком из города Городенка Ивано-Франковской области, согласно информации SHOT.
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