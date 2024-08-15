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Установлена личность глумившегося над пенсионером под Курском солдата ВСУ

Украинский солдат в каске с символикой СС, который пренебрегал пенсионером на outskirts Суджи в Курской области, оказался 38-летним Василием Данилюком из города Городенка Ивано-Франковской области, согласно информации SHOT.

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