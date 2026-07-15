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«Главное — резонанс»: как депортировали пришедшего в отдел МВД в майке ВСУ мигранта Эшметова

«Главное — резонанс»: как депортировали пришедшего в отдел МВД в майке ВСУ мигранта Эшметова

ВФокусе Mail Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений В Ставрополе мигрант пришел за патентом для работы в футболке с эмблемой ВСУ.

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Комментарии
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Сергей Петров
...и с судьёй?!
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1 м.
Николай Герасименко
Этих чертей из бывших &quot;братских&quot; с особым мнением нужно не только штрафовать, но и пинками гнать через границу. Но в каждой статье о мигрантах мелькает фамилия депутата от КПРФ Матвеева, ощущение, что он один единственный в стране борется с нашествием иноземцев. Похоже популизм и желание засветиться у некоторых политиков не знает границ.
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1 м.
Александр Васильев
&quot;мелькает&quot; может потому, что не так и много, к сожалению, среди депутатов тех, кто хоть что-то делает с этим &quot;нашествием&quot;? У космонавток, спортсменов, артистов и прочих деятелей другие заботы ... нет?
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1 м.