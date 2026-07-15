«Главное — резонанс»: как депортировали пришедшего в отдел МВД в майке ВСУ мигранта Эшметова

Николай Герасименко

Этих чертей из бывших "братских" с особым мнением нужно не только штрафовать, но и пинками гнать через границу. Но в каждой статье о мигрантах мелькает фамилия депутата от КПРФ Матвеева, ощущение, что он один единственный в стране борется с нашествием иноземцев. Похоже популизм и желание засветиться у некоторых политиков не знает границ.