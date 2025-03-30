Эксперты прогнозируют сокращение спроса на некоторые профессии в России в 2025 году

Эксперты спрогнозировали сокращение числа востребованных профессий в России в этом 2025 году, в частности, это может коснуться пиарщиков, маркетологов, сотрудников банков, страховых фирм и IT-специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии