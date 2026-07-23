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Быстрый взлет, потерянная карьера и уход в 56 лет: как сложилась жизнь звезды фильма «Первое свидание» Лидии Шапоренко

Быстрый взлет, потерянная карьера и уход в 56 лет: как сложилась жизнь звезды фильма «Первое свидание» Лидии Шапоренко

После премьеры картины «Первое свидание» молодая актриса Лидия Шапоренко мгновенно оказалась в центре внимания.

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