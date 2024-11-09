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В Петербурге более 40 подсудимых изъяли желание уйти на СВО

В Петербурге более 40 подсудимых изъяли желание уйти на СВО

Они подписали контракты с Минобороны РФ. Около полусотни дел в отношении обвиняемых в совершении различных уголовных преступлений приостановлены петербургскими судами в связи с заключением ими контрактов с Минобороны РФ.

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