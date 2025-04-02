В РПЦ раскрыли признаки, когда человек находится под Богом

Ирина Черных Бог сотворил эту прекрасную планету Земля не для страданий, а для Радости. Богу не нужны страдания, Бог радуется нашими радостями! Страдания люди создают себе сами, - и это их выбор.

Karmadon То-то все попы прям исстрадались за нас, грешных! Бедные они, бедные... Давайте их пожалеем - отстегнем "на храм" кто сколько может от щедрот своих?