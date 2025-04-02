Нести бремя страданий и лишений — неотъемлемая часть человеческого существования. Такую точку зрения высказал протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале.
В РПЦ раскрыли признаки, когда человек находится под Богом
Комментарии
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Ирина Черных
Бог сотворил эту прекрасную планету Земля не для страданий, а для Радости. Богу не нужны страдания, Бог радуется нашими радостями! Страдания люди создают себе сами, - и это их выбор.
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9 час.
Karmadon
То-то все попы прям исстрадались за нас, грешных! Бедные они, бедные... Давайте их пожалеем - отстегнем "на храм" кто сколько может от щедрот своих?
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5 час.
Сергей Петров
Попы носят свои кресты только на пузе - может поэтому они так далеки от Бога?
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41 мин.
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