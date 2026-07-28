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Украина вышла на первый план для Трампа

Украина вышла на первый план для Трампа

Урегулирование конфликта на Украине выходит на первый план для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил старший директор европейской консалтинговой компании Rasmussen Global Харри Неделку, сообщает The New York Times (NYT).

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