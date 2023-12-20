Поздравление НАТО в Финляндии спровоцировало скандал

Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi. «Пятнадцатого декабря газета Iltalehti опубликовала новость о рождественском видеопоздравлении, опубликованном НАТО в соцсети X.
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