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Поздравление НАТО в Финляндии спровоцировало скандал

Поздравление НАТО в Финляндии спровоцировало скандал

Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов, сообщила Iltalehti.fi. «Пятнадцатого декабря газета Iltalehti опубликовала новость о рождественском видеопоздравлении, опубликованном НАТО в соцсети X.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Начали воровать, причём полным ходом)
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13 час.

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