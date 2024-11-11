Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов «Дизайн-цех»

В столице подвели результаты серии конкурсов «Дизайн-цех» за 2024 год. Мероприятие проводилось в три этапа, в нём приняли участие 360 специалистов в области дизайна, изобразительного искусства, маркетинга и студенты профильных специальностей.
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