В моду вошел «рабочий» боб

В моду вошел «рабочий» бобСтрижку боб невозможно спутать ни с одной другой стрижкой. Во всех новых прическах так или иначе за основу берется старая схема: ее особенностью считается силуэт боба (фасолинки).
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