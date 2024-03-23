70 лет в океане заметили остров, который на всех картах в разном месте. Оказалось, он движется

Ученые уже давно заинтересовались мигрирующим островом Сейбл. Все началось с того, что историки обратили внимание на карты разных эпох и заметили, что остров в разное время был отмечен в различных местах.
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