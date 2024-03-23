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70 лет в океане заметили остров, который на всех картах в разном месте. Оказалось, он движется

70 лет в океане заметили остров, который на всех картах в разном месте. Оказалось, он движется

Ученые уже давно заинтересовались мигрирующим островом Сейбл. Все началось с того, что историки обратили внимание на карты разных эпох и заметили, что остров в разное время был отмечен в различных местах.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Интересная информация.
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13 час.
Элеонора Коган
Впервые такое читаю. Да,необычный остров.Там, видно, никто не живёт сейчас.
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12 час.

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