Объёмы продаж электромобилей Lucid сокращаются уже два квартала подряд

Компания Lucid Motors на начальных этапах своего становления в качестве производителя электромобилей демонстрировала амбиции потеснить Tesla, но итоги второго квартала показали, что объёмы производства данной продукции Lucid продолжают сокращаться.
Компания Lucid Motors на начальных этапах своего становления в качестве производителя электромобилей демонстрировала амбиции потеснить Tesla, но итоги второго квартала показали, что объёмы производства данной продукции Lucid продолжают сокращаться.
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