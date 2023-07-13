Мировое обозрение

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Объёмы продаж электромобилей Lucid сокращаются уже два квартала подряд

Объёмы продаж электромобилей Lucid сокращаются уже два квартала подряд

Компания Lucid Motors на начальных этапах своего становления в качестве производителя электромобилей демонстрировала амбиции потеснить Tesla, но итоги второго квартала показали, что объёмы производства данной продукции Lucid продолжают сокращаться.

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