В Воронежской области полицейские и общественники провели мероприятия для юных воронежцев в детских оздоровительных лагерях

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УМВД России по городу Воронежу и представители Общественного совета провели мероприятий для юных воронежцев, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.
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