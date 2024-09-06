Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    - “==="Мне нет нужны давать какие-то опредения относительно ведения Святого Духа потому, что для меня это часть моей ...Правдива ли история?
  • Воробей
    - “А вот о моей памяти и всего остального не Вам судить, просто потому, что знания обо мне у Вас отсутствуют полность...Правдива ли история?
  • Малик Гумеров
    Первоисточники , все что не сгнило  , хранятся в библиотеке  ватикакана (мировых мафиози) !        Историю Руси  (что...О Славянстве и ис...

О Славянстве и истинном Православии

О Славянстве и истинном Православии

В наши дни широко распространено мнение, что РПЦ представляет собой Православие, иногда даже опускается термин самого Христианства, подразумевая, что это есть тождественно, естественно, не беря в учёт само Славянство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Да покажите хоть одно славяно-арийское писание, ссылки, пруфы. Что за роды волхвов, и что они сохранили? Сейчас каждый второй фантаст про это ещё похлеще пишет.
Ответить
11 час.
Малик Гумеров
&quot;РПЦ же представляет собою всего лишь одну из многих сектуальных разновидностей Христианства&quot; - проститутки , по народному !?                                                                                                   Не зря народ окрестил попов - прах отцов предавшие !
Ответить
11 час.
МГ
Малик Гумеров
Первоисточники , все что не сгнило  , хранятся в библиотеке  ватикакана (мировых мафиози) !        Историю Руси  (что имелось  в церквях , у народа .....) все собрали в Москве  ,  как прикрытие процессов   , пустили Наполеона , и  сожгли город вместе со всеми  историческими  , собранными в Москве со всей страны   оставшимися первоисточниками !                                           ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НИГДЕ В МИРЕ НЕТ !           Все на что ссылаются  горе историки - это на ссылки более ранних  , таких же горе - печеных историков !                                 НО ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ - физических следов , ОСМЫСЛЯТЬ РЕАЛИИ ИСТОРИИ ,  ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ !                                                             Если не зомби  по макушку , способен выйти за рамки  навязанных , лживых рамок официальной науки ..... все перед глазами !
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх