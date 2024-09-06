О Славянстве и истинном Православии

Да покажите хоть одно славяно-арийское писание, ссылки, пруфы. Что за роды волхвов, и что они сохранили? Сейчас каждый второй фантаст про это ещё похлеще пишет.

МГ

Малик Гумеров

Первоисточники , все что не сгнило , хранятся в библиотеке ватикакана (мировых мафиози) ! Историю Руси (что имелось в церквях , у народа .....) все собрали в Москве , как прикрытие процессов , пустили Наполеона , и сожгли город вместе со всеми историческими , собранными в Москве со всей страны оставшимися первоисточниками ! ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НИГДЕ В МИРЕ НЕТ ! Все на что ссылаются горе историки - это на ссылки более ранних , таких же горе - печеных историков ! НО ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ - физических следов , ОСМЫСЛЯТЬ РЕАЛИИ ИСТОРИИ , ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ! Если не зомби по макушку , способен выйти за рамки навязанных , лживых рамок официальной науки ..... все перед глазами !