В наши дни широко распространено мнение, что РПЦ представляет собой Православие, иногда даже опускается термин самого Христианства, подразумевая, что это есть тождественно, естественно, не беря в учёт само Славянство.
О Славянстве и истинном Православии
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Да покажите хоть одно славяно-арийское писание, ссылки, пруфы. Что за роды волхвов, и что они сохранили? Сейчас каждый второй фантаст про это ещё похлеще пишет.
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11 час.
Малик Гумеров
"РПЦ же представляет собою всего лишь одну из многих сектуальных разновидностей Христианства" - проститутки , по народному !? Не зря народ окрестил попов - прах отцов предавшие !
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
Первоисточники , все что не сгнило , хранятся в библиотеке ватикакана (мировых мафиози) ! Историю Руси (что имелось в церквях , у народа .....) все собрали в Москве , как прикрытие процессов , пустили Наполеона , и сожгли город вместе со всеми историческими , собранными в Москве со всей страны оставшимися первоисточниками ! ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НИГДЕ В МИРЕ НЕТ ! Все на что ссылаются горе историки - это на ссылки более ранних , таких же горе - печеных историков ! НО ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ - физических следов , ОСМЫСЛЯТЬ РЕАЛИИ ИСТОРИИ , ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ! Если не зомби по макушку , способен выйти за рамки навязанных , лживых рамок официальной науки ..... все перед глазами !
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10 час.
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