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РЕН ТВ расскажет, благодаря какому детективу появились ЦРУ и ФБР

РЕН ТВ расскажет, благодаря какому детективу появились ЦРУ и ФБР

TASS / The Granger Collection В Европе XIX века бороться с преступностью начали сыскные агентства. Как отметил в беседе с РЕН ТВ историк, преподаватель РУДН Петр Колпаков, одно из первых основал британец Алан Пинкертон.

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