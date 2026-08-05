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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» продаст Руджери «Астон Вилле» за 18+6 млн евро

« Астон Вилла » купит  Маттео Руджери у « Атлетико ».  Клубы достигли договоренности о трансфере 24-летнего защитника, сообщает Marca.

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