Омск - heart, love и pure: омские власти заказали рюкзаки для первоклассников с надписями на английском языке.
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Омск - heart, love и pure: омские власти заказали рюкзаки для первоклассников с надписями на английском языке.