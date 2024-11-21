Даже бояться поздно: Взрывы колоссальные, откуда летит – непонятно: 40 новейших ракет ударили по всей Украине. Киев добивают "Кинжалами"

Акимова Татьяна Вот так, хотя бы через день.Глядишь и война закончится.Мало бьем, надо чаще и гуще!!!Чтоб жизнь медом не казалась!

GD Gennady Domnenko Вот так, да по британским и амерским базам по всему миру, руками бойцов с Калашниковыми и в тапках. Тогда и можно говорить, что подобие симметрии наблюдается. Пока, незачет...