Царьград
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Царьград

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Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    Каждые 100 лет они всё верят в себя и пытаются оттяпать нашу территорию, ну не учит их история ни чему, горбатого мог..."Хоть сегодня веч...
  • Юрий Зубрин
    Не надо выступать ,предупреждать ,есть процедура -посол МИД,нота ,разрыв дипотношений и далее по накатаной!Удары британскими...
  • Русский Россиянин
    Давно пора было показать свои зубы западу, это действенней многих слов и с каждой такой ракетой, запад прийдёт в чувс...Что говорит Запад...

Даже бояться поздно: Взрывы колоссальные, откуда летит – непонятно: 40 новейших ракет ударили по всей Украине. Киев добивают "Кинжалами"

Даже бояться поздно: Взрывы колоссальные, откуда летит – непонятно: 40 новейших ракет ударили по всей Украине. Киев добивают "Кинжалами"

После того, как появились сообщения об ударах по Курской области британскими ракетами Storm Shadow, многие западные политики и военные чиновники, у кого ещё остался инстинкт самосохранения, застыли в ожидании ответа России.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Вот так, хотя бы через день.Глядишь и война закончится.Мало бьем, надо чаще и гуще!!!Чтоб жизнь медом не казалась!
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16 час.
GD
Gennady Domnenko
Вот так, да по британским и амерским базам по всему миру, руками бойцов с Калашниковыми и в тапках. Тогда и можно говорить, что подобие симметрии наблюдается. Пока, незачет...
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15 час.
Игорь Васиков
Американцы опять поржали. Они долбят своими ракетами по нашей территории а пиз..ы получают xoxлы...
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15 час.

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