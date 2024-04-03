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WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией

WSJ: Байден и Шольц не поддержали инициативу Макрона об отношениях с Россией

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергли идею главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страны должны занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая «оставила бы все военные варианты на столе».

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