В селе Белый Яр Алтайского района Хакасии заметили медведя в районе нового детского сада «Огонек». Информация об этом появилась после сообщения главы района Ирины Войновой на ее странице во «ВКонтакте».
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