Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура

В декабре 2024 года команды не смогли провести игру из-за неблагоприятных погодных условий. Чемпионат Англии 15-й тур Эвертон – Ливерпуль Дата проведения 12 февраля, 22:30, «Гудисон Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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