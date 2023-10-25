Только спросить. Медик о том, что будут делать с нехваткой талонов к врачам на Алтае

По его словам, проблему, присущую многим поликлиникам страны, поможет решить новый приказ Минздрава Новый приказ Минздрава Алтайского края, который вступил в силу осенью 2023 года, должен сделать медицинскую помощь более доступной для жителей.
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