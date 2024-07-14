Покушение на Трампа в Пенсильвании..

Вик Норд

"Заявление президента Джо Байдена "Я был проинформирован о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и всю его семью." -Байден Трампу...,Донни,ты как?Трамп Байдену...,жив только вашими молитвами!