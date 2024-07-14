Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Покушение на Трампа в Пенсильвании..

Покушение на Трампа в Пенсильвании..

Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь и покинул площадку, у него окровавлено ухо.

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Комментарии
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Вик Норд
&quot;Заявление президента Джо Байдена &quot;Я был проинформирован о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и всю его семью.&quot; -Байден Трампу...,Донни,ты как?Трамп Байдену...,жив только вашими молитвами!
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9 час.
brigadier21 Snytsarienko
Совсем киллеры в США стрелять разучились. Малокалиберная штурмовая винтовка, неустойчивое положение для стрельбы, огонь короткой очередью, тёмные очки на морде у стрелка, наркоман какой-то до автомата дорвался. А так да - Трамп УЖЕ выиграл президентские выборы.
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6 час.

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