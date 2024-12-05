Сводка! Покровск готовится! Страшная паника: противник не может покинуть свои позиции под Курахово

▪️ Ночью над Брянской областью сбито по меньшей мере 9 вражеских дронов. ▪️ В Курской области группировка войск «Север» сообщает о успешной защите от двух контратак противника в районе Новоивановки и Дарьино.
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