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RT Russia

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Кипшидзе: удар ВСУ по собору в Горловке — результат действий Киева против УПЦ

Кипшидзе: удар ВСУ по собору в Горловке — результат действий Киева против УПЦ

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил в беседе с RT, что удар ВСУ по Богоявленскому кафедральному собору в Горловке — предсказуемый результат публичной кампании Киева против УПЦ.

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