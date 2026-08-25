Кипшидзе: удар ВСУ по собору в Горловке — результат действий Киева против УПЦ

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил в беседе с RT, что удар ВСУ по Богоявленскому кафедральному собору в Горловке — предсказуемый результат публичной кампании Киева против УПЦ.