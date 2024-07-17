Духовное управление Татарстана: Коран не допускает рукоприкладства

Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену".
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