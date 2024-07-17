Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    На месте разреза обнаружили вышиванку и шмат сало с чесноком, и ножовка по металлу...Возвращение "Лоша...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Вот есть-же приятные новости, ещё-бы подключать "жука" на защиту научились и вообще красота будет:)Возвращение "Лоша...
  • саша дмитренко
    это  какие  меры?  русских  туда  насильно  загонять?))))))И все-таки готовя...

Духовное управление Татарстана: Коран не допускает рукоприкладства

Духовное управление Татарстана: Коран не допускает рукоприкладства

Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика с подзаголовком "Как правильно бить жену".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх