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Володин: Доллар становится токсичным, США на пороге дефолта

Володин: Доллар становится токсичным, США на пороге дефолта

Способность самостоятельно обслуживать долги в США уменьшается. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя финансовую ситуацию в Штатах.

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