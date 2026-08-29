Андреа Кими Антонелли: «Когда в 2024 Вольфф сказал, что меня думают посадить за руль «Мерседеса», я подумал, что это шутка»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился воспоминаниями о дне, когда узнал о своем готовящемся переходе в «Формулу-1» и о том, как отреагировал на новость, которую сообщил ему Тото Вольфф .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым