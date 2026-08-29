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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Когда в 2024 Вольфф сказал, что меня думают посадить за руль «Мерседеса», я подумал, что это шутка»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился воспоминаниями о дне, когда узнал о своем готовящемся переходе в «Формулу-1» и о том, как отреагировал на новость, которую сообщил ему Тото Вольфф .

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