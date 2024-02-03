Знаете, мне всё это дико нравится.В России уже давно проходит тихая национализация (я писал об этом многократно).
Тихой сапой
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Знаете, мне всё это дико нравится.В России уже давно проходит тихая национализация (я писал об этом многократно).
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