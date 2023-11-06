Давайте для начала освежим в памяти несколько важных цифр. Уже после войны наше правительство, на основании исследования, проведённого РАН, оценило потери Советского Союза в Великой Отечественной войне в 26,6 миллиона человек.
"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН
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С С
Ошибся Сталин, ох, ошибся. Не было у него машины времени.
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1 д.
Василий Васильев
Христа, творца жизни на Земле, - продали; Сталина, творца государства Израиль тоже продали, может действительно что то знают те, кто не доверяют евреям?
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1 д.
Россиянин
Скажем так, у Сталина не было выбора. У евреев был план обосноваться в Крыму. Поэтому Сталин решил избавиться от евреев. Они ведь могли организовать смуту в СССР. Виссарионыч всеми силами боролся с проникновением евреев в высшее руководство страны. Вы только представьте себе евреев в руководстве России. Причем состоящее сплошь из евреев. Так что никакой ошибки дедушка Сталин не совершил, а наоборот хорошо подумал о будущем. Евреи продали бы страну, купили, и еще раз продали. Мы это прекрасно видим на Украине. Да и недавняя собственная история об этом говорит. Хотя бы если взять олигархов миллиардеров. Одни евреи...
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