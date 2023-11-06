"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН

Россиянин

Скажем так, у Сталина не было выбора. У евреев был план обосноваться в Крыму. Поэтому Сталин решил избавиться от евреев. Они ведь могли организовать смуту в СССР. Виссарионыч всеми силами боролся с проникновением евреев в высшее руководство страны. Вы только представьте себе евреев в руководстве России. Причем состоящее сплошь из евреев. Так что никакой ошибки дедушка Сталин не совершил, а наоборот хорошо подумал о будущем. Евреи продали бы страну, купили, и еще раз продали. Мы это прекрасно видим на Украине. Да и недавняя собственная история об этом говорит. Хотя бы если взять олигархов миллиардеров. Одни евреи...