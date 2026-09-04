Люди будущего (проект «Контуры будущего»).

Перейдет ли человечество от количества к качеству Взгляд на ядерные перспективы и технологическую трансформацию войны дает повод еще раз задуматься, останутся ли в будущем люди.
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