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Стивен Эй Смит о возможном влиянии открытия Олимпиады на выборы: «Избирателя обычно заботит одна ключевая проблема, и этой проблемой может стать религия»

«Почему они заранее не объяснили, что нас ожидает? Наверняка люди понимали, что публика широко отреагирует на это.

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