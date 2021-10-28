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Замгенсека кабмина Японии Исодзаки заявил, что обеспокоен военной модернизацией Китая

Замгенсека кабмина Японии Исодзаки заявил, что обеспокоен военной модернизацией Китая

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Япония, как и другие страны региона, обеспокоена военной модернизацией Китая и расширением его военной активности, заявил в ходе пресс-конференции в четверг заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

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