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На пульсе времени

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    Им усраина нужна пока выход к черному морю есть. Как только Одесская и Николаевская области вернутся домой. Начнут рв...В ответ на ультим...
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АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ: "ГЕНЕРАЛЫ ВРУТ ПУТИНУ И БЕЛОУСОВУ"

АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ: "ГЕНЕРАЛЫ ВРУТ ПУТИНУ И БЕЛОУСОВУ"

Информация о взятии Красногоровки, одного из ключевых населенных пунктов, была опровергнута военкором Сладковым.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем может гордится России это вертикаль выстроенной лжи.. Как говорится с каждого утюга одна заказная ложь, желтая пресса, ТВ сплошь из ЛГБТ сообщества и т.д. Какие то достижения, продвижения и т.д. а власть неспособна навести порядок с пришлыми, защить семьи тех кто в зоне СВО и т.д. А власть чешет о росте зарплат, дополнительных соц. защитах населения, но почему то лучше живут политики, чиновники и &quot;стахановцы&quot; бизнесмены с олигархами по разворовыванию народных природных богатств, выводят средства, покупают недвижимость за рубежом, но при этом завозя саранчу из пришлых.... Старики вымирают и ни кому не нужны, как и дети, ведь предложить власть ни чего не может  кроме как мат капитал, а работяг замещают пришлыми во всех отраслях дошли и до здравоохранения, образования и т.д. и это что политика власти уничтожить население России??? А есть в России вообще власть? Судя из сводок кроме как воровать она ни на что неспособна...
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8 час.
Владимир Алтайцев
За  ложь в  ВОВ  звёзды  летели, как минимум. А сейчас  лишь пожурят.
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6 час.
Нина Бакалина
Народ  устал от  вранья,  махинаций,  преступников  во  власти  !!!!  Надеюсь,  после  окончания  войны  с  ними  разберутся  !
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5 час.

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