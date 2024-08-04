АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ: "ГЕНЕРАЛЫ ВРУТ ПУТИНУ И БЕЛОУСОВУ"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Чем может гордится России это вертикаль выстроенной лжи.. Как говорится с каждого утюга одна заказная ложь, желтая пресса, ТВ сплошь из ЛГБТ сообщества и т.д. Какие то достижения, продвижения и т.д. а власть неспособна навести порядок с пришлыми, защить семьи тех кто в зоне СВО и т.д. А власть чешет о росте зарплат, дополнительных соц. защитах населения, но почему то лучше живут политики, чиновники и "стахановцы" бизнесмены с олигархами по разворовыванию народных природных богатств, выводят средства, покупают недвижимость за рубежом, но при этом завозя саранчу из пришлых.... Старики вымирают и ни кому не нужны, как и дети, ведь предложить власть ни чего не может кроме как мат капитал, а работяг замещают пришлыми во всех отраслях дошли и до здравоохранения, образования и т.д. и это что политика власти уничтожить население России??? А есть в России вообще власть? Судя из сводок кроме как воровать она ни на что неспособна...