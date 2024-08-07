По Курску: (прыжок дохлой кошки)

Андрей Павлов Ну если сядем за стол переговоров, значит игрок действительно "еще что-то может". А такого быть не должно. Садиться надо тогда, когда он уже ничего не может.

Андрей Павлов Меня это тоже бесит. Что бы не происходило, всё у нас перемога. Герасимов вчера делал доклад полностью в стиле Конашенкова: столько то подбили, столько то убили, а в остальном прекрасная маркиза... А читаешь те ТГК, которым доверяешь, и видишь что не все так радужно.