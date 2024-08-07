Медвежий угол
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Медвежий угол

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По Курску: (прыжок дохлой кошки)

По Курску: (прыжок дохлой кошки)

Кажется задача минимум Банковой (по заказу британцев) - это захват ВСУ газоизмерительной станции в Судже, через которую идёт транзит российского газа в ЕС через Украину.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ну если сядем за стол переговоров, значит игрок действительно &quot;еще что-то может&quot;. А такого быть не должно. Садиться надо тогда, когда он уже ничего не может.
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8 час.
Андрей Павлов
Меня это тоже бесит. Что бы не происходило, всё у нас перемога. Герасимов вчера делал доклад полностью в стиле Конашенкова: столько то подбили, столько то убили, а в остальном прекрасная маркиза... А читаешь те ТГК, которым доверяешь, и видишь что не все так радужно.
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8 час.
Акимова Татьяна
Давно пора возвращать Попова и Суровикина.Эти на фронте воевали, а наш генштаб только штаны протирает.Просрали все и дал ше будут просерать.Это все Путинское соплежуйство.Хохлов жалеем, а свои погибают ни за что.
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6 час.

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