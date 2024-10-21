Боец Аид: операторы БПЛА "Ахмата" уничтожили под Курском уникальную ЗРК Crotale

Операторы беспилотных летательных аппаратов разведывательной группы спецназа "Ахмат" уничтожили в Курской области более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе французский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Crotale.
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