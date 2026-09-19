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Мировое обозрение

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В Кривом Роге в течение дня прогремели два взрыва

В Кривом Роге в течение дня прогремели два взрыва

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины 19 сентября прогремели два взрыва. О втором случае сообщили местные информационные ресурсы.

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