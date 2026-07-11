Иран закрыл Ормузский пролив и пригрозил ударами по базам США

ТЕГЕРАН, 12 июля, ФедералПресс. Поводом для немедленного закрытия Ормузского пролива стала попытка неизвестного судна с отключенными системами пройти по неразрешенному маршруту, что было расценено Ираном как спровоцированная извне диверсия.
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