Нынешние власти США «подтасовали» судебный процесс над экс-президентом страны и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, они также могут фальсифицировать предстоящие выборы на пост американского лидера.
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