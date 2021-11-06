Мододелы впервые добавили полностью новую машину в игру Cyberpunk 2077

Пользователи ресурса NexusMod добавили полностью новый автомобиль в игру Cyberpunk 2077. Мододелы и ранее добавляли автомобили в эту игру, однако для этого пользователи были вынуждены убирать какую-то машину из списка уже имеющегося транспорта.