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Мододелы впервые добавили полностью новую машину в игру Cyberpunk 2077

Мододелы впервые добавили полностью новую машину в игру Cyberpunk 2077

Пользователи ресурса NexusMod добавили полностью новый автомобиль в игру Cyberpunk 2077. Мододелы и ранее добавляли автомобили в эту игру, однако для этого пользователи были вынуждены убирать какую-то машину из списка уже имеющегося транспорта.

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