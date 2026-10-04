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Царьград

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В Перми открылся визит-центр «Данилиха» в парке Каменских

В Перми открылся визит-центр «Данилиха» в парке Каменских

В пермском парке Каменских открылся визит-центр «Данилиха» с читальным залом и экспозиционной зоной, где будут проходить мероприятия об истории реки, природе территории и экологическом просвещении.

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