Вскрыты данные закрытого zoom совещания Макфола. Бывший зам председателя нашего ЦБ дает рекомендации по удушению Российской экономики

Модест Контрразведка это всё знает. А нам зачем эти стенограммы? Мы со своих диванов можем как-то на это повлиять? Судоплатовцев среди нас нет, Петровы и Бошировы это сладкая сказка на ночь для наивных великовозрастных деток. Специально обученные люди наверняка что-то предпринимают для купирования всяких угроз из-за бугра.

Александр Симаков Как пелось в одной песенке про журналистов : "Ради нескольких строчек в газете!" . В этом случае эта статья ради заголовка, в котором написано: Бывший зам председателя нашего ЦБ..." Когда это бывший посол США в РФ Макфол был замом председателя нашего ЦБ!? Вот так, вкинут дезу или фейк, а многие пользователи просто прочтут заголовок. И осадочек остаётся...