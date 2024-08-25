Адский Советник В идеальной картине мира Макфола, Россия — это нежизнеспособное государство, отрезанное от всего мира и погруженное в хаос.
Вскрыты данные закрытого zoom совещания Макфола. Бывший зам председателя нашего ЦБ дает рекомендации по удушению Российской экономики
Комментарии
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Модест
Контрразведка это всё знает. А нам зачем эти стенограммы? Мы со своих диванов можем как-то на это повлиять? Судоплатовцев среди нас нет, Петровы и Бошировы это сладкая сказка на ночь для наивных великовозрастных деток. Специально обученные люди наверняка что-то предпринимают для купирования всяких угроз из-за бугра.
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13 час.
Александр Симаков
Как пелось в одной песенке про журналистов : "Ради нескольких строчек в газете!" . В этом случае эта статья ради заголовка, в котором написано: Бывший зам председателя нашего ЦБ..." Когда это бывший посол США в РФ Макфол был замом председателя нашего ЦБ!? Вот так, вкинут дезу или фейк, а многие пользователи просто прочтут заголовок. И осадочек остаётся...
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4 час.
Людмила Фирстова
Сашенька, ты статью не прочитал...Вот что написано:"...Один из отчетов для стэнфордского ястреба подготовил некий мистер Алексашенко, который по всем приметам является никем иным как бывшим первым заместителем председателя правления Центрального банка России, иноагентом Сергеем Владимировичем Алексашенко...."
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2 час.
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