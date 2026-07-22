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Газета.ру

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Путин: федеральный бюджет в июне исполнили с профицитом, он составил 196 млрд

Путин: федеральный бюджет в июне исполнили с профицитом, он составил 196 млрд

Федеральный бюджет Российской Федерации в июне был исполнен с профицитом, он составил 196 млрд руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит РИА Новости.

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