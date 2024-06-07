Артиллеристы группировки «Днепр» ликвидировали под Работино минометный расчет ВСУ

Цель была обнаружена подразделением БПЛА Артиллеристы группировки войск «Днепр» российской армии сумели поразить минометный расчет ВСУ в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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