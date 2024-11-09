Профсоюзы Свердловской области и Таджикистана договорились о сотрудничестве. Почему это плохо?

Нина Комарова Профсоюзы защищают права трудящихся, или, по крайней мере, должны защищать. Чьи права будут защищать таджикские профсоюзы на нашей территории? Кругом сепаратизм. Сидит князек в области и делает, что хочет.

W Walery Конкретно - Кто кому куда платит профсоюзные членские взносы? И платят ли? Если нет то и Профсоюзов нет! А если так то и базара... нет.