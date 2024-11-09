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  • Виктор Старицын
    Что вы байки хахлятские  читаете, им америкосы и бандеровцы давно мозги из головы вынули и опилками набили. А теперь ..."Чёрная метка" дл...
  • Fvolodya55 Федоров
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Профсоюзы Свердловской области и Таджикистана договорились о сотрудничестве. Почему это плохо?

Профсоюзы Свердловской области и Таджикистана договорились о сотрудничестве. Почему это плохо?

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге состоялась знаменательная встреча, которая, по словам организаторов, должна навсегда изменить ландшафт сотрудничества профсоюзов.

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Комментарии
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Нина Комарова
Профсоюзы защищают права трудящихся, или, по крайней мере, должны защищать. Чьи права будут защищать таджикские профсоюзы на нашей территории? Кругом сепаратизм. Сидит князек в области и делает, что хочет.
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2 час.
W
Walery
Конкретно - Кто кому куда платит профсоюзные членские взносы?   И платят ли?  Если нет то и Профсоюзов нет!  А если так то и базара... нет.
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2 час.
Fvolodya55 Федоров
Это будет выглядеть так, таджики будут оздоравливаться в наших санаториях и за наш счет. Своих денег у них нет, диаспора будет контролировать все.
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1 час.

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