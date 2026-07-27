Кулинария>Птичье молоко!

Птичье молоко Бисквит: Яйцо-2 шт Соль-щепотка Сахар-50 г Мука-70 г Выпекаем при 180 градусах 10 минут Сливочное масло-100 г Сгущенное молоко-50 г Взбиваем отдельно до пышности Белок-130 г ( от 4 яиц) ставим взбиваться на низких оборотах миксера до мелких пиков.