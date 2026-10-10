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Семак о лидерстве «Зенита»: «Глобально ничего не изменилось, у всех по 20 туров. Все может измениться. Против «Краснодара» мы играли с преимуществом до 3-го гола»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак высказался о победе над « Краснодаром » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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